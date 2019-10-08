Кремль: закордонні чиновники можуть приховувати своє ставлення до питання Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Зарубіжні чиновники “можуть приховувати свою особисту точку зору, коли мова заходить про Крим”, вважає прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
Таким чином в бесіді з журналістами він прокоментував опубліковану в ряді ЗМІ заяву спецпредставника ОБСЄ в Україні та в контактній групі з врегулювання конфлікту на сході країни Мартіна Сайдіка про те, що “Крим в радянські роки входив до складу Росії до включення в Українську РСР, а до цього належав Російській імперії”.
Сайдік заявив про це на міжнародному форумі Salzburg Europe Summit в Австрії, як передає агентство. Він також додав, що, будучи представником ОБСЄ, повинен обережно висловлюватися на тему Криму і більш відверто коментувати це питання зможе тільки на пенсії, коли стане “вільною людиною”.
Пєсков, відповідаючи на питання, чи немає в Кремлі відчуття, що багато закордонних чиновники змушені приховувати свою позицію або обережно її висловлювати, коли мова заходить про Крим, відповів: “Є”.
Як писав УНН, у Кремлі не погодилися з Пристайком та вказали як “реанімувати” саміт “нормандської четвірки”.