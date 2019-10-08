У Кремлі не погодилися з Пристайком та вказали як "реанімувати" саміт "нормандської четвірки"

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Росія зацікавлена провести зустріч в “нормандському форматі” на вищому рівні, але саміт повинен бути добре підготовлений, щоб стати результативним. Таку точку зору висловив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайко про те, що Росія шукає підстави, щоб не проводити зустріч лідерів країн “нормандської четвірки”, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.