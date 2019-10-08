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У Кремлі не погодилися з Пристайком та вказали як "реанімувати" саміт "нормандської четвірки"

Київ • УНН

 • 14657 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Росія зацікавлена провести зустріч в “нормандському форматі” на вищому рівні, але саміт повинен бути добре підготовлений, щоб стати результативним. Таку точку зору висловив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайко про те, що Росія шукає підстави, щоб не проводити зустріч лідерів країн “нормандської четвірки”, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

У Кремлі не погодилися з Пристайком та вказали як "реанімувати" саміт "нормандської четвірки"

“Ні, це не так. Це не відповідає дійсності”, — сказав Пєсков. “Як і всі країни-учасниці цього формату, Кремль зацікавлений у відродженні, в реанімації цього процесу, в проведенні нової зустрічі в верхах. Разом з тим точку зору Кремля поділяють багато країн: зустріч повинна бути підготовлена, щоб стати результативною”, — підкреслив він .

При цьому Пєсков звернув увагу на те, що робота з підготовки саміту ведеться на рівні помічників президентів. “Природно, з усіх чотирьох сторін вкидаються різні ідеї з тим, щоб наповнити змістом цю зустріч і надати їй результативність. Це єдине, що я можу сказати”, — уточнив він, зауваживши, що в силу складності проведеної підготовки не хотів би вдаватися в деталі .

Пєсков додав, що ідея про участь США в “нормандському форматі” не знаходить підтримки в Кремлі, проте Вашингтон міг би “використовувати свій вплив на Київ для виконання Україною мінських домовленостей”.

“Точка зору про евентуальне підключення США до цього („нормандського“) формату не знаходить підтримки, — сказав він. — В той же час, безумовно, США можуть використовувати свій вплив в Києві для того, щоб сприяти якнайшвидшому виконанню Україною своїх зобов’язань по мінським домовленостям”.

Представник Кремля нагадав, що основні зусилля по врегулюванню ситуації сконцентровані в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Україна і Росія). “З загальної точки зору учасників цього формату, альтернативи йому зараз немає”, — сказав він.

Як писав УНН, у Кремлі відреагували на слова Лукашенка про конфлікт РФ та України на Донбасі.

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