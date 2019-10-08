У Кремлі відреагували на слова Лукашенка про конфлікт РФ та України на Донбасі

На запитання журналіста: “Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що не потрібно лицемірити і потрібно розуміти, що конфлікт на Донбасі — це конфлікт Росії та України. Як в Кремлі оцінюють цю заяву?”, Пєсков відповів, що: “Ми не бачили такої заяви Лукашенка. Ми обов’язково перевіримо”.

На уточнюючі репліки, що це він сказав сьогодні в Мінську на конференції, прес-секретар Путіна повідомив: “Тут можна тільки не погодитися з цією тезою, тому що конфлікт на Донбасі є внутрішньоукраїнським конфліктом. І Росія жодним чином не була, не є і не буде стороною цього конфлікту”.

Після конкретизуючого питання: “виходить, що щодо Росії завжди різне трактування? Багато країн, у тому числі найближчі союзники РФ як Білорусь вважають Росію учасником конфлікту. І Україна в тому числі. А Росія ні. Як знайти однаковий підхід в даному питанні?”, у Кремлі заявили, що: “Тут потрібно не шукати підхід в даному питанні, не має значення хто ким кого вважає. Тут важливо, хто готовий виконувати взяті на себе зобов’язання, а хто не готовий. Головне: важливо допомогти Україні впоратися з цією життєво важливою для неї проблемою — я маю на увазі проблемму південного сходу, — допомогти Україні вирішити цю проблему”.

Варто нагадати, що напередодні Лукашенко назвав ситуацію на Донбасі конфліктом Росії та України.