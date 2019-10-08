Лукашенко назвав ситуацію на Донбасі конфліктом Росії та України

“І не треба після мене говорити, що це не конфлікт Росії та України. Так, не треба ігнорувати керівників ЛНР і ДНР — невизнаних. Так, невизнаних, але вони є, їх теж уникати не можна. Це питання домовленостей. Головне, щоб головні сторони (Україна і РФ) вплуталися в розгляд цього конфлікту і приймали рішення ”, - зазначив Лукашенко.

Тоді, вважає він, “буде місце і ДНР, і ЛНР”. “Тоді будуть зрушення і по 400 км кордону (РФ і України), і проведення там виборів, і створення якоїсь міліції і т.д.”, — заявив білоруський лідер.

“Коли ми обговорювали це питання (з президентом України Володимиром Зеленським) я сказав, що треба йти на якісь контакти, бо війна на твоїй території”, — зазначив Лукашенко. “Він (Зеленський) сказав, що так і розуміє проблему — це війна на землі України. Тому треба вирішувати цю проблему”, — додав білоруський президент. Лукашенко сказав, що “не можна дорікнути президента України в тому, що він не намагається вирішити цю проблему”. “Багато що залежить від нас, і ми повинні взяти на себе більшу ношу, більшу частину в рішенні цієї проблеми”, — заявив глава білоруської держави.

Він вважає іспитом для Європи її дієву участь у врегулюванні конфлікту в Україні. “Це лакмусовий папірець. Якщо ми можемо щось, давайте в нашому будинку розберемося і вирішимо цю проблему. Український конфлікт — це не просто нам виклик, він вимагає рішення. Якщо ми його вирішимо, значить, ми на щось здатні. Якщо ні — будемо збиратися, розмовляти. Але користі буде мало”, — констатував Лукашенко. “Поки Європа мовчить, ні зі Сходу, ні з Заходу. Тільки камені кидають на адресу цієї молодої людини (Зеленського)”, — сказав Лукашенко.

Білоруський лідер знову висловився про необхідність залучення США до української проблеми. “Чому без США неможливо вирішити цю проблему? Ви ж знаєте, наскільки США залучені в Україні не тільки в проблему Криму, Донбасу, цілісності України. Але і взагалі, в усі політичні та економічні процеси”, — констатував Лукашенко. При цьому він дорікнув президента США Дональда Трампа за його заяви про те, що “Європа нічого не робить” щодо врегулювання конфлікту. “Це скинути з хворої голови на здорову. Якщо Америка, яка втягнута в цей конфлікт, не почне ворушитися, то нічого не буде зроблено”, — додав Лукашенко.

Як писав УНН, Білорусь і Україна не мають кордонів. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на переговорах у вузькому складі з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком, які проходили у Житомирі.