Зеленський: Білорусь і Україна не мають кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Білорусь і Україна не мають кордонів. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на переговорах у вузькому складі з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком, які проходять у Житомирі, пише УНН.
“Наші країни дійсно не мають кордонів. Я перш за все говорю про людей”, — сказав український лідер.
Володимир Зеленський почав переговори зі слів: “Привіт, друзі!” У вступному слові він перейшов з російської на українську мову, зазначивши, що навіть так глави держав розуміють один одного.
“Наші люди дружні, ментально абсолютно близькі. І я пишаюся, що у нас такі хороші відносини і сусіди”, — підкреслив Президент України.
Як писав УНН раніше, Лукашенка в аеропорту Житомира Президент України Зеленський зустрів особисто.