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Зеленский: Беларусь и Украина не имеют границ

Киев • УНН

 • 12236 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Беларусь и Украина не имеют границ. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на переговорах в узком составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые проходят в Житомире, пишет УНН.

Зеленский: Беларусь и Украина не имеют границ

“Наши страны действительно не имеют границ. Я прежде всего говорю о людях”, — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский начал переговоры со слов: “Здравствуйте, друзья!” Во вступительном слове он перешел с русского на украинский язык, отметив, что даже так главы государств понимают друг друга.

“Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. И я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи”, — подчеркнул Президент Украины.

Как писал УНН ранее, Лукашенко в аэропорту Житомира Президент Украины Зеленский встретил лично.

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