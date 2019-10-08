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Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Киев • УНН

 • 15030 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной. Об этом он сказал на форуме в Минске, сообщает ТАСС, пишет УНН со ссылкой на федеральное российское агентство.

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

“И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР — непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения”, — отметил Лукашенко.

Тогда, считает он, “будет место и ДНР, и ЛНР”. “Тогда будут подвижки и по 400 км границы (РФ и Украины), и проведение там выборов, и создание некой милиции и т.д.”, — заявил белорусский лидер.

“Когда мы обсуждали этот вопрос (с президентом Украины Владимиром Зеленским) я сказал, что надо идти на какие-то контакты, потому что война на твоей территории”, — отметил Лукашенко. “Он (Зеленский) сказал, что так и понимает проблему — это война на земле Украины. Поэтому надо решать эту проблему”, — добавил белорусский президент. Лукашенко сказал, что “нельзя упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему”. “Многое зависит от нас, и мы должны взять на себя большую ношу, большую часть в решении этой проблемы”, — заявил глава белорусского государства.

Он считает экзаменом для Европы ее действенное участие в урегулировании конфликта в Украине. “Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт — это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет — будем собираться, разговаривать. Но толку будет мало”, — констатировал Лукашенко. “Пока Европа безмолвствует, ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека (Зеленского)”, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер вновь высказался о необходимости привлечения США к украинской проблеме. “Почему без США невозможно решить эту проблему? Вы же знаете, насколько США вовлечены в Украине не только в проблему Крыма, Донбасса, целостности Украины. Но и вообще, во все политические и экономические процессы”, — констатировал Лукашенко. При этом он упрекнул президента США Дональда Трампа за его заявления о том, что “Европа ничего не делает” по урегулированию конфликта. “Это сбросить с больной головы на здоровую. Если Америка, которая втянута в этот конфликт, не начнет шевелиться, то ничего не будет сделано”, — заключил Лукашенко.

Как писал УНН, Беларусь и Украина не имеют границ. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на переговорах в узком составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые проходили в Житомире.

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