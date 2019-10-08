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В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о конфликте РФ и Украины на Донбассе

Киев • УНН

 • 20308 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Кремле отреагировали на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о конфликте на востоке Украины и о том, есть ли конфликт на Донбассе конфликтом России и Украины, пишет УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о конфликте РФ и Украины на Донбассе

На вопрос журналиста: “Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не нужно лицемерить и нужно понимать, что конфликт на Донбассе — это конфликт России и Украины. Как в Кремле оценивают это заявление?”, Песков ответил, что: “Мы не видели такого заявления Лукашенко. Мы обязательно проверим”.

На уточняющий реплики, что это он сказал сегодня в Минске на конференции, пресс-секретарь Путина сообщил: “Здесь можно только не согласиться с этим тезисом, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом. И Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта”.

После конкретизирующего вопроса: “получается, что насчет России всегда разное трактование? Много стран, в том числе ближайшие союзники РФ как Беларусь считают Россию участником конфликта. И Украина в том числе. А Россия нет. Как найти одинаковый подход в данном вопросе?”, в Кремле заявили, что: “Здесь нужно не искать подход в данном вопросе, не важно кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. Главное: важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой — я имею в виду проблемму юго-востока, — помочь Украине решить эту проблему”.

Стоит напомнить, что накануне Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины.

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