В Кремле не согласились с Пристайко и указали как "реанимировать" саммит "нормандской четверки"

КИЕВ. 8 октября. УНН. Россия заинтересована провести встречу в “нормандском формате” на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным. Такую точку зрения высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран “нормандской четверки”, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.