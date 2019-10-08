В Кремле не согласились с Пристайко и указали как "реанимировать" саммит "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Россия заинтересована провести встречу в “нормандском формате” на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным. Такую точку зрения высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран “нормандской четверки”, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Нет, это не так. Это не соответствует действительности”, — сказал Песков. “Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной”, — подчеркнул он.
При этом Песков обратил внимание на то, что работа по подготовке саммита ведется на уровне помощников президентов. “Естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Это единственное, что я могу сказать”, — уточнил он, заметив, что в силу сложности проводимой подготовки не хотел бы вдаваться в детали.
Песков добавил, что идея об участии США в “нормандском формате” не находит поддержки в Кремле, однако Вашингтон мог бы “использовать свое влияние на Киев для выполнения Украиной минских договоренностей”.
“Точка зрения об эвентуальном подключении США к этому („нормандскому“) формату не находит поддержки, — сказал он. — Вместе с тем, безусловно, США могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям”.
Представитель Кремля напомнил, что основные усилия по урегулированию ситуации сконцентрированы в “нормандском формате” (Украина, Германия, Украина и Россия). “С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему в настоящий момент нет”, — сказал он.
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