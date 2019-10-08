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Кремль: зарубежные чиновники могут скрывать свое отношение к вопросу Крыма

Киев • УНН

 • 9099 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Зарубежные чиновники “могут скрывать свою личную точку зрения, когда речь заходит о Крыме”, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Кремль: зарубежные чиновники могут скрывать свое отношение к вопросу Крыма

Таким образом в беседе с журналистами он прокомментировал опубликованное в ряде СМИ заявление спецпредставителя ОБСЕ в Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Мартина Сайдика о том, что “Крым в советские годы входил в состав России до включения в Украинскую ССР, а до этого принадлежал Российской империи”.

Сайдик заявил об этом на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии, как передает агентство. Он также добавил, что, будучи представителем ОБСЕ, должен осторожно высказываться на тему Крыма и более откровенно комментировать этот вопрос сможет только на пенсии, когда станет “свободным человеком”.

Песков, отвечая на вопрос, нет ли в Кремле ощущения, что многие зарубежные чиновники вынуждены скрывать свою позицию или осторожно ее выражать, когда речь заходит о Крыме, ответил: “Есть”.

Как писал УНН, в Кремле не согласились с Пристайко и указали как “реанимировать” саммит “нормандской четверки”.

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