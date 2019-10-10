Кремль: Київ під надуманим приводом зірвав розведення сил на Донбасі

“Чи не досягнута поки ще одна домовленість, яка була погоджена на попередніх нормандських самітах в Парижі і Берліні в 2015 і 2016 роках — про розведення сил в населених пунктах Золоте і Петровське. Українська сторона вчора під надуманим приводом порушення режиму припинення вогню не стала приступати до практичної частини розведення”, — підкреслив Ушаков.

Помічник президента також повідомив, що дата проведення зустрічі лідерів “нормандської четвірки” (Україна, ФРН, Франція, РФ) буде обговорюватися після розведення сил на Донбасі і узгодження проекту рішень, які планується прийняти на цьому саміті.

Він нагадав, що 1 жовтня учасники контактної групи підписали “формулу Штайнмайера”, що “принципово важливо для подальших кроків щодо врегулювання внутрішньоукраїнської кризи”. “І, звичайно, у нас викликають серйозну заклопотаність спроби деяких сил в Україні саботувати і дану домовленість, і взагалі процес врегулювання”, — сказав представник Кремля.

Зокрема, він сказав, що не реалізована поки ще домовленість, яка була погоджена на попередніх нормандських самітах в Парижі і Берліні в 2015 і 2016 роках — про розведення сил в населених пунктах Золоте і Петровське. “Українська сторона вчора (в середу, 9 жовтня) під надуманим приводом порушення режиму припинення вогню не стала приступати до практичної частини розведення”, — сказав Ушаков. Він при цьому висловив надію, що процес розведення сил в цих районах зрушиться “з мертвої точки” і “після цього можна буде більш конкретно говорити про терміни проведення саміту в нормандському форматі”.

“І, звичайно, перед цим (самітом) потрібно узгодити підсумки можливих рішень, які будуть прийняті на вищому рівні. Без ретельної підготовки, ми вважаємо, що такий саміт не приніс би необхідних результатів, а навпаки, дав би якийсь неправильний сигнал”, — сказав представник Кремля. За його словами, “саміт заради саміту не потрібен”, необхідні “конкретні результати по реалізації Мінських угод”. “Ми до цього готові”, — додав Ушаков, ще раз підкресливши, що питання про конкретні дати саміту в нормандському форматі буде опрацьовуватися в залежності від виконання згаданих ним умов.

Як писав УНН раніше, у МЗС РФ відреагували на заяву Зеленського про Крим.