российский диктатор владимир путин через посредников сигнализирует о готовности прекратить огонь и заморозить боевые действия в Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к кремлю, передает УНН.

Он действительно готов остановиться на нынешних позициях. Они хотят остаться там, где они сейчас находятся на поле боя - сказал один из бывших высокопоставленных российских чиновников.

Детали

По крайней мере, с сентября сентября западные официальные лица получают новые сигналы о том, что путин заинтересован в прекращении огня.

По данным The New York Times York Times, об этом говорят и бывшие чиновники рф, и США и международные чиновники, которые получили сообщения от представителей Путина.

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Диктатор, по словам нынешних и бывших чиновников, видит благоприятный момент для сделки из-за ряда факторов, которые обусловлены отсутствием активного продвижения на фронте и слабой поддержкой Украины со стороны Запада.

Также американские чиновники сказали, что прекращение огня, которое предлагает Путин, сохранит суверенную Украину со столицей Киевом, но оставит россии контроль над территорией Украины, которую она уже оккупировала. В то же время они добавили, что Украина маловероятно пойдет на такое соглашение.

Напомним,

российский диктатор недавно заявлял, что не планирует отказываться от своих целей в Украине.

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