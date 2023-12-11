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Ему не нужен мир: Зеленский назвал причины того, почему не пойдет на диалог с путиным

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 15:41  •  15085 просмотра

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Президент Украины отметил, что он не может садиться за стол переговоров по нескольким причинам и самая важная из них - это нежелание путина заканчивать войну.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время интервью латиноамериканским СМИ задали вопрос о переговорах с российским диктатором путиным. На это он ответил, что невозможно договариваться с тем, кто не заинтересован в мире, передает УНН.

"Прежде всего ему не нужен мир. Когда мы хотим решить какую-то проблему мы должны понять, что это нужно всем сторонам", - сказал Владимир Зеленский и напомнил о заявлениях путина не нападать на Украину после оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году. Это в очередной раз доказывает, что все слова диктатора - ложь.

"Он не заинтересован в независимой Украине и это факт. Ему нужна Украина, как часть российской федерации",- сказал президент и подытожил: "Что ему (путину - ред.) поставить на компромиссы? Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого стоит ничего. Это не гарантии".

Детали

Владимир Зеленский отметил, что он не может садиться за стол переговоров по нескольким причинам и самая важная из них - это нежелание путина заканчивать войну. "Он не хочет никакого диалога, он не хочет остановить войну. Для него сегодня остановить войну это просто два слова по телефону. Два слова сказать своим войскам", - подчеркнул президент.

А Украина в свою очередь не может отказаться от своих территорий, потому что, во-первых, на оккупированных территориях осталось много украинцев, права и свободы которых, согласно конституции, власть Украины должна защищать. Во-вторых, после всех ложных заявлений российского диктатора, его словам и гарантиям нет доверия.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
Йому не потрібен мир: Зеленський назвав причини того, чому не піде на діалог з путіним
He does not need peace: Zelensky gives reasons why he won't engage in dialogue with Putin
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