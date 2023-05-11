Кременная закрыта оккупантами для въезда-выезда, пропускают только с регистрацией - ОВА

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«Прифронтовая Кременная, как и раньше, закрыта захватчиками для въезда и выезда. В город пропускают только с имеющейся местной регистрацией. Гостей города разворачивают на блокпосту», – предупредил глава Луганской ОВА.

Детали

В то же время, со слов главы ОВА, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам со стороны россиян подверглись Стельмаховка, Белогоровка и Макеевка, по Белогоровке противник нанес авиационный удар.

По словам Лысогора, на поле боя российские подразделения продолжают нести большие потери – противник оборудует гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. В Луганске помещения еще трех местных больниц полностью оборудованы под военные госпитали и заполнены ранеными легкой и средней степени тяжести.

«Относительно спокойная ситуация на других участках фронта позволила доставить жителям деоккупированных сел свежий хлеб, спички, свечи, некоторые строительные материалы. Устала от обстрелов и согласились выехать в безопасное место 60-летняя женщина из Макеевки. Ей помогли эвакуироваться к родственникам из соседней области. Сейчас в селе проживает менее 30 человек, значительная часть из которых пожилого возраста. Понимают, что жить в Макеевке крайне опасно, но покидают населенный пункт неохотно», – написал глава Луганской ОВА.

Дополнение

Вблизи Стельмаховки и Белогоровки российское командование направляет в бой регулярные войска и действует осторожнее, по сравнению с Бахмутом, отмечает Лысогор. Однако потуги врага атаковать позиции сил обороны заканчиваются неудачно.

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