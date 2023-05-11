Кремінна закрита окупантами для в’їзду-виїзду, пропускають лише з реєстрацією - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Прифронтова Кремінна закрита окупантами для для в’їзду та виїзду, без наявної місцевої реєстрації загарбники розгортають людей на блокпосту. Тим часом у Луганську внаслідок великих втрат противник облаштував під військові шпиталі приміщення трьох місцевих лікарень. При цьому агресор продовжує обстрілювати підконтрольні Україні населені пункти із застосуванням артилерії та авіації, повідомив голова Луганської військової адміністрації Артем Лисогор, інформує УНН.
Цитата
«Прифронтова Кремінна, як і раніше, закрита загарбниками для в’їзду та виїзду. До міста пропускають лише із наявною місцевою реєстрацією. Гостей міста розгортають на блокпосту», – попередив очільник Луганської ОВА.
Деталі
Водночас, зі слів голови ОВА, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів з боку росіян зазнали Стельмахівка, Білогорівка і Макіївка, по Білогорівці противник наніс авіаційного удару.
Зі слів Лисогора, на полі бою російські підрозділи продовжують зазнавати великих втрат – противник обладнує цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. У Луганську приміщення ще трьох місцевих лікарень повністю облаштовані під військові шпиталі та заповнені пораненими легкого та середнього ступеню тяжкості, повідомив голова ОВА.
«Відносно спокійна ситуація на інших ділянках фронту дозволила доставити жителям деокупованих сіл свіжий хліб, сірники, свічки, деякі будівельні матеріали. Втомилася від обстрілів і погодилися виїхати в безпечне місце 60-річна жінка з Макіївки. Їй допомогли евакуюватися до родичів із сусідньої області. Наразі в селі проживає менше 30 осіб, значна частина з яких похилого віку. Розуміють, що жити в Макіївці вкрай небезпечно, але залишають населений пункт неохоче», – написав голова Луганської ОВА.
Доповнення
Поблизу Стельмахівки та Білогорівки російське командування скеровує в бій регулярні війська і діє обережніше, порівняно з Бахмутом, зазначає Лисогор. Проте потуги ворога атакувати позиції сил оборони закінчуються невдало.
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