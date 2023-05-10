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На Луганщині ворог діє обережніше в плані нападу у порівнянні з Бахмутом - голова ОВА

На Луганщині ворог діє обережніше в плані нападу у порівнянні з Бахмутом - голова ОВА

Київ • УНН

 • 751983 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Російські війська минулої доби атакували із двох напрямків на Луганщині, тим часом на окупованій території продовжують примусову паспортизацію - лікарів звільнять у разі відсутності паспорту рф, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Відносна тиша спостерігалася на Сватівському напрямку декілька днів. Але вчора росіяни спробували покращити там власне тактичне положення. На нашій ділянці фронту противник діє більш обережно в плані нападу, якщо порівнювати з Бахмутом. Бо на Луганщині з боку ворога йдуть в наступ регулярні війська. Вчора вони намагалися атакувати поблизу Стельмахівки та Білогорівки. І вчергове були зупинені українськими бійцями", - повідомив Лисогор.

Деталі

За даними голови ОВА, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка та Білогорівка.

"Загарбники не думають не тільки про майбутнє, а й про сьогодення. Потрібно провести примусову паспортизацію, наказали закрутити гайки – вони й виконують", - зазначив Лисогор.

З його слів, під черговий тиск потрапили лікарі. 

"Їм необхідно отримати паспорти рф упродовж травня-червня. При відсутності цього документа людей для початку викликатимуть на допит до так званого "мгб лнр", а потім звільнятимуть. У ситуації, коли медичних працівників не вистачає на лікування поранених бойовиків, не кажучи вже про цивільних, які в багатьох містах і селах не можуть розраховувати навіть на первинну допомогу. Але показники для них – головне", - зауважив голова ОВА.

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