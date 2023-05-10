В Луганской области враг действует осторожнее в плане нападения по сравнению с Бахмутом - глава ОВА

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"Относительная тишина наблюдалась на Сватовском направлении несколько дней. Но вчера россияне попытались улучшить там собственное тактическое положение. На нашем участке фронта противник действует более осторожно в плане нападения, если сравнивать с Бахмутом. Потому что в Луганской области со стороны врага идут в наступление регулярные войска. Вчера они пытались атаковать вблизи Стельмаховки и Белогоровки. И в очередной раз были остановлены украинскими бойцами", - сообщил Лысогор.

Детали

По данным главы ОВА, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка.

"Захватчики не думают не только о будущем, но и о настоящем. Нужно провести принудительную паспортизацию, приказали закрутить гайки – они и выполняют", - отметил Лысогор.

По его словам, под очередное давление попали врачи.

"Им необходимо получить паспорта рф в течение мая-июня. При отсутствии этого документа людей для начала будут вызывать на допрос в так называемый "мгб лнр", а затем увольнять. В ситуации, когда медицинских работников не хватает на лечение раненых боевиков, не говоря уже о гражданских, которые во многих городах и селах не могут рассчитывать даже на первичную помощь. Но показатели для них – главное", - отметил глава ОВА.

Напомним

Оккупанты в Луганской области планируют лагеря для мужчин призывного возраста.