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Кременчугскую больницу закрывают до стабилизации ситуации с COVID-19

Киев • УНН

 • 13192 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Центральную районную больницу Кременчугского района закрывают до стабилизации ситуации с заболеванием COVID-19, поскольку в ней практически ежедневно фиксируют случаи болезни, в том числе, среди медиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кременчугского городского совета.

Кременчугскую больницу закрывают до стабилизации ситуации с COVID-19

"Центральную районную больницу Кременчугского района закрывают до стабилизации ситуации с заболеванием COVID-19. Кременчугские больницы готовы к обслуживанию жителей района", - говорится в сообщении.

Указано, что из 85-ти случаев заболевания COVID-19 в Кременчуге - 43 человека - это медицинские работники Центральной районной больницы и члены их семей.

"Практически ежедневно обнаруживают случаи заболевания коронавирусной инфекцией, связанные с Центральной районной больницей Кременчугского района, которая территориально находится на территории Кременчуга. Об этом сегодня шла речь на заседании городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации", - указано в сообщении.

Отмечается, что всех людей, которые посещали больницу и контактировали с медицинскими работниками или пациентами, попросили обратиться к своему семейному врачу и сделать ПЦР-тест на COVID-19, чтобы исключить возможность заболевания.

"Заместитель городского главы Ольга Усанова отметила, что вчера в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации по заболеванию работников заведения на COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы" , - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Украине уже 12 697 случаев COVID-19, из них 316 - летальные.

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