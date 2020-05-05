Кременчуцьку лікарню закривають до стабілізації ситуації з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Центральну районну лікарню Кременчуцького району закривають до стабілізації ситуації з захворюванням на COVID-19, оскільки в ній практично щодня фіксують випадки хвороби, в тому числі, серед медиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кременчуцької міської ради.
“Центральну районну лікарню Кременчуцького району закривають до стабілізації ситуації з захворюванням на COVID-19. Кременчуцькі лікарні готові до обслуговування мешканців району”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що з 85-ти випадків захворювання на COVID-19 в Кременчуці - 43 особи - це медичні працівники Центральної районної лікарні та члени їх родин.
“Практично щодня виявляють випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, пов’язані із Центральною районною лікарнею Кременчуцького району, яка територіально знаходиться на території Кременчука. Про це сьогодні йшла мова на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що усіх людей, які відвідували лікарню та контактували з медичними працівниками або пацієнтами, попросили звернутись до свого сімейного лікаря і зробити ПЛР-тест на COVID-19, щоб виключити можливість захворювання.
“Заступник міського голови Ольга Усанова зазначила, що вчора до Центральної районної лікарні приїжджала комісія з обласного департаменту охорони здоров’я, і було прийнято рішення про закриття лікувального закладу до стабілізації ситуації щодо захворювання працівників закладу на COVID-19 та проведення дезінфекції всіх приміщень лікарні”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, в Україні вже 12 697 випадків COVID-19, з них 316 - летальні.