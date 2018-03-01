"Кременчуг" разгромной победой закончил регулярный чемпионат УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Кременчуге местный хоккейный клуб и “Галицкие Львы” провели заключительный матч в регулярном чемпионате в рамках 40-го тура Украинской хоккейной лиги, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.
Отчетный матч получился еще более ярким, чем предыдущая встреча команд. Матч изобиловал опасными моменты, команды практически не замечали нейтральную зону. В первом периоде хозяева дважды расписались в воротах Антона Дорош. Отличились капитан хозяев Севастьян Карпенко и Антон Рубан.
Во втором периоде хозяева взяли небольшую паузу. Что не помешало им отличиться в третий раз. Глеб Кривошапкин разобрался с одним соперником, убрал на замахе другого и точно бросил в верхний угол ворот Дорош.
Третий период прошел под знаком остроатакующего хоккею, и отразилось на табло. И если голкипер хозяев Виталий Власенко справился со всеми атаками соперника, то Антон Дорош в четырех случаях свою команду выручить не сумел — 7:0.
Таким образом, “Кременчуг” завершил “регулярку” с 75 очками на третьей строчке, а “Львы” с 25 пунктами стали 5-ми.
Добавим, что “Кременчуг” в четвертьфинале плей-офф сразится с “Волками” из Броваров, а “Галицкие Львы” с МХК “Динамо”.