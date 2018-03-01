"Кременчук" розгромною перемогою закінчив регулярний чемпіонат УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Кременчуці місцевий хокейний клуб і “Галицькі Леви” провели заключний матч у регулярному чемпіонаті в рамках 40-го туру Української хокейної ліги, інформує УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Звітний матч вийшов ще більш яскравим, ніж попередня зустріч команд. Матч був багатим на небезпечні моменти, команди практично не помічали нейтральну зону. У першому періоді господарі двічі розписалися у воротах Антона Дороша. Відзначилися капітан господарів Севастян Карпенко та Антон Рубан.
У другому періоді господарі взяли невелику паузу. Що не завадило їм відзначитися втретє. Гліб Кривошапкін розібрався з одним суперником, прибрав на замаху іншого і точно кинув у верхній кут воріт Дороша.
Третій період пройшов під знаком гостроатакуючого хокею, що і відобразилося на табло. І якщо голкіпер господарів Віталій Власенко впорався з усіма атаками суперника, то Антон Дорош в чотирьох випадках свою команду виручити не зумів — 7:0.
Таким чином, “Кременчук” завершив “регулярку” з 75 очками на третьому рядку, а “Леви” з 25-ма пунктами стали 5-ми.
Додамо, що “Кременчук” у чвертьфіналі плей-оф змагатиметься з “Вовками” з Броварів, а “Галицькі Леви” із МХК “Динамо”.