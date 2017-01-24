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Страны-участницы транстихоокеанского партнерства стремятся сохранить соглашение после указа Д.Трампа

Киев • УНН

 • 8583 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. После подписания президентом США Дональдом Трампом указа о выходе Штатов из Транстихоокеанского партнерства другие страны-подписанты прилагают усилия для сохранения соглашения, передает УНН со ссылкой на DW.

Во вторник 24 января премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что его правительство проводит "активные дискуссии" с другими странами-членами ТТП, в частности с Японией, Новой Зеландией и Сингапуром. Также М.Тернбулл заявил о возможности привлечь к соглашению о свободной торговле Китай.

Ранее министр торговли Канады Стивен Чобо заявлял во время Международного форума в Давосе, что его страна изучает вместе с Мексикой и другими государствами-подписантами соглашения возможность формата "TTP 12 минус один". С.Чобо тоже заявлял, что для Китая есть "пространство для маневра".

О готовности спасли соглашение высказались и в правительствах Новой Зеландии и Японии. Правительство в Токио выразило надежду убедить администрацию Д.Трампа изменить свое решение. По словам министра финансов Японии Таро Асо, Токио пытается делать ударение на "стратегическом и экономическом значении" ТТП. Парламент Японии уже ратифицировал ТТП.

Как сообщал УНН, 23 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства.

Соглашение о ТТП, которое охватывало 40% мировой экономики и было стержнем политики бывшего президента США Барака Обамы, было подписано 4 февраля 2015 года 12 странами. Его подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония. Этот торговый пакт предусматривал полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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