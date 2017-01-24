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Країни-учасники транстихоокеанського партнерства прагнуть зберегти угоду після указу Д.Трампа

Країни-учасники транстихоокеанського партнерства прагнуть зберегти угоду після указу Д.Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Після підписання президентом США Дональдом Трампом указу про вихід Штатів з Транстихоокеанського партнерства інші країни-підписанти докладають зусиль до збереження угоди, передає УНН з посиланням на DW.

У вівторок 24 січня прем’єр-міністр Австралії Малколм Тернбулл заявив, що його уряд проводить “активні дискусії” з іншими країнами-членами ТТП, зокрема з Японією, Новою Зеландією та Сінгапуром. Також М.Тернбулл заявив про можливість залучити до угоди про вільну торгівлю Китай.

Раніше міністр торгівлі Канади Стівен Чобо заявляв під час Міжнародного форуму в Давосі, що його країна вивчає разом з Мексикою та іншими державами-підписантами угоди можливість формату "TTП 12 мінус один“. С.Чобо теж заявляв, що для Китаю є “простір для маневру”.

Про готовність врятували угоду висловилися й в урядах Нової Зеландії та Японії. Уряд у Токіо висловив сподівання переконати адміністрацію Д.Трампа змінити своє рішення. За словами міністра фінансів Японії Таро Асо, Токіо намагатиметься наголошувати на “стратегічному та економічному значенні” ТТП. Парламент Японії уже ратифікував ТТП.

Як повідомляв УНН, 23 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід із Транстихоокеанського партнерства.

Угода про ТТП, що охоплювала 40% світової економіки і була стрижнем політики колишнього президента США Барака Обами, була підписана 4 лютого 2015 року 12 країнами. Її підписали Австралія, Бруней, В’єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, США, Сінгапур, Чилі та Японія. Цей торговий пакт передбачав повне скасування митних зборів на товари і послуги в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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