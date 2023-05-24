Страны Ближнего Востока сталкиваются с риском чрезвычайной жары, показывает новое исследование

Детали

Исследование, опубликованное в журнале Nature Sustainability, рассматривает то, как страны подвергаются «беспрецедентной жаре» со среднегодовой температурой 29 градусов Цельсия или выше.

Исследование оценивает воздействие по двум сценариям до 2070 года: если глобальная температура повысится на 1,5C или на 2,7C.

По сценарию, когда население планеты составит 9,5 миллиардов человек, а глобальная температура повысится на 2,7C, все население Катара и Объединенных Арабских Эмиратов подвергнутся воздействию сильной жары, как и почти все население Бахрейна.

В Кувейте и Омане будет облучено более 80 процентов населения, далее следует Саудовская Аравия с более 60 процентами и Йемен с примерно половиной.

Саудовская Аравия и ОАЭ могут столкнуться с ужасной ситуацией в обоих сценариях повышения температуры, поскольку прогнозируется, что большинство их населения также будет подвергаться экстремальной жаре, даже если глобальная температура повысится на 1,5C.

Несмотря на то, что ситуация относительно лучше, другие страны Ближнего Востока также не полностью в безопасности, и ожидается, что они почувствуют некоторые уровни высокой средней жары.

Иран, например, хотя и является более холодным на карте влияния, подвергнется воздействию жары, от которой пострадают около четырех миллионов человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климат: опасная жара может поразить миллиарды к 2100 году

Дополнение

Тим Лентон, один из главных авторов исследования, сказал, что Ближний Восток уже является довольно жарким регионом, и ожидается, что он столкнется с широко распространенной экстремальной жарой в будущем.

По словам Лентона, более бедные слои населения столкнутся с большим риском, особенно уязвимыми будут пожилые и молодые люди, а также беременные женщины и люди с заболеваниями.

Муаммер Коч, профессор устойчивого развития в катарском Университете Хамада Бин Халифа, сказал, что согласен с результатами исследования и других подобных ему исследований, которые предсказывают экстремальное воздействие погоды в результате глобального потепления.

Такое изменение климата и жара может сделать определенные регионы, включая части Ближнего Востока, непригодными для жизни в течение нескольких месяцев в году, что также приведет к гибели людей и животных, которые имеют решающее значение для окружающей среды.

«Ожидается, что такие последствия повлекут за собой дальнейшие бедствия, повреждения и риски для инфраструктуры, такой как дороги, железные дороги, водо- и электросети, а также усилят нагрузку и ограниченную доступность для учреждений здравоохранения», – сказал Коч.

Профессор сказал, что страны Персидского залива и Ближнего Востока, а также регион Юго-Западной Азии, включая Пакистан и Индию, должны усилить сотрудничество для преодоления последствий изменения климата.

Напомним

На прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация заявила, что следующие пять лет станут самым теплым периодом, который когда-либо регистрировался, потому что впервые глобальная температура, скорее всего, превысит 1,5C потепления к 2027 году.