Країни Близького Сходу стикаються з ризиком надзвичайної спеки, показує нове дослідження

Деталі

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Sustainability, розглядає те, як країни піддаються «безпрецедентній спеці» з середньорічною температурою 29 градусів Цельсія або вище.

Дослідження оцінює вплив за двома сценаріями до 2070 року: якщо глобальна температура підвищиться на 1,5C або на 2,7C.

За сценарієм, коли населення планети становитиме 9,5 мільярдів людей, а глобальна температура підвищиться на 2,7C, усе населення Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів піддадуться впливу сильної спеки, як і майже все населення Бахрейну.

У Кувейті та Омані буде опромінено понад 80 відсотків населення, далі йде Саудівська Аравія з понад 60 відсотками та Ємен із приблизно половиною.

Саудівська Аравія та ОАЕ можуть зіткнутися з жахливою ситуацією в обох сценаріях підвищення температури, оскільки прогнозується, що більшість їхнього населення також буде піддаватися екстремальній спеці, навіть якщо глобальна температура підвищиться на 1,5C.

Попри те, що ситуація відносно краща, інші країни Близького Сходу також не є повністю у безпеці, і очікується, що вони відчують деякі рівні високої середньої спеки.

Іран, наприклад, хоч і є холоднішим на карті впливу, піддасться впливу спеки, від якої постраждає близько чотирьох мільйонів людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімат: небезпечна спека може вразити мільярди до 2100 року

Доповнення

Тім Лентон, один із головних авторів дослідження, сказав, що Близький Схід є вже досить жарким регіоном, і очікується, що він зіткнеться з широко поширеною екстремальною спекою в майбутньому.

За словами Лентона, бідніші верстви населення зіткнуться з більшим ризиком, особливо вразливими будуть літні та молоді люди, а також вагітні жінки та люди з хворобами.

Муаммер Коч, професор сталого розвитку в катарському Університеті Хамада Бін Халіфа, сказав, що погоджується з результатами дослідження та інших подібних до нього досліджень, які передбачають екстремальний вплив погоди в результаті глобального потепління.

Така зміна клімату та спека може зробити певні регіони, включаючи частини Близького Сходу, непридатними для життя протягом кількох місяців на рік, що також призведе до загибелі людей і тварин, які мають вирішальне значення для навколишнього середовища.

«Очікується, що такі наслідки спричинять подальші лиха, пошкодження та ризики для інфраструктури, такої як дороги, залізниці, водо- та електромережі, а також посилять навантаження та обмежену доступність для закладів охорони здоров’я», – сказав Коч.

Професор сказав, що країни Перської затоки та Близького Сходу, а також регіон Південно-Західної Азії, включаючи Пакистан та Індію, повинні посилити співпрацю для подолання наслідків зміни клімату.

Нагадаємо

Минулого тижня Всесвітня метеорологічна організація заявила, що наступні п’ять років стануть найтеплішим періодом, який коли-небудь реєструвався, тому що вперше глобальна температура, швидше за все, перевищить 1,5C потепління до 2027 року.