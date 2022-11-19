Страны Балтии укрепляют границы, опасаясь, что россия и беларусь "используют миграцию как оружие"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. По сообщениям СМИ, пять стран Балтии начали укреплять свои границы колючей проволокой на фоне продолжающейся в Украине войны, передает УНН.
Детали
Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша опасаются, что россия и беларусь "используют миграцию как оружие", отправляя беженцев через страны ЕС, сообщает британская MailOnline.
В 2015 и 2016 годах россия направила к границе с Финляндией тысячи просителей убежища, а в 2021 году ЕС обвинил президента беларуси александра лукашенко в принуждении мигрантов к нелегальному переходу в Европу.
В ответ Польша уже построила стальную стену протяженностью 185 км и обнесла границу с россией колючей проволокой.
Финляндия и другие страны Балтии следуют этому примеру и укрепляют свои границы колючей проволокой.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что граница страны с россией протяженностью 1335 км будет "укреплена".
Марин заявила, что это поможет защитить страну от "гибридной угрозы" и возможной крупномасштабной и нелегальной миграции, "организованной кремлем", сообщает MailOnline.
Станислав Зарин, представитель службы безопасности Польши, сказал, что стена посылает Москве и Минску убедительный сигнал о том, что Польша "чрезвычайно серьезно относится к безопасности и целостности своих границ", сообщает издание Metro.
"Я считаю, что беларусь и россия дважды подумают, прежде чем снова использовать миграцию как оружие", - добавил он.
Польские правозащитные организации раскритиковали правительство, утверждая, что этот шаг удержит просителей убежища от поисков убежища.
Правозащитные группы также сообщают, что беженцы испытывают жестокое обращение, когда их заставляют вернуться в беларусь.
По данным MailOnline, к 2025 году будет построена граница протяженностью 3389 км с новыми заграждениями через страны Балтии.