Країни Балтії зміцнюють кордони, побоюючись, що росія та білорусь "використають міграцію як зброю"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. За повідомленнями ЗМІ, п'ять країн Балтії почали зміцнювати свої кордони колючим дротом на тлі війни, що триває в Україні, передає УНН.
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Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща побоюються, що росія та білорусь "використають міграцію як зброю", відправляючи біженців через країни ЄС, повідомляє британська MailOnline.
У 2015 та 2016 роках росія направила до кордону з Фінляндією тисячі прохачів притулку, а у 2021 році ЄС звинуватив президента білорусі олександра лукашенка у примусі мігрантів до нелегального переходу до Європи.
У відповідь Польща вже збудувала сталеву стіну завдовжки 185 км і обнесла кордон із росією колючим дротом.
Фінляндія та інші країни Балтії наслідують цей приклад і зміцнюють свої межі колючим дротом.
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що кордон країни з росією протяжністю 1335 км буде "зміцнено".
Марін заявила, що це допоможе захистити країну від "гібридної загрози" та можливої великомасштабної та нелегальної міграції, "організованої кремлем", повідомляє MailOnline.
Станіслав Зарін, представник служби безпеки Польщі, сказав, що стіна посилає Москві та Мінську переконливий сигнал про те, що Польща "надзвичайно серйозно ставиться до безпеки та цілісності своїх кордонів", повідомляє видання Metro.
"Я вважаю, що білорусь і росія двічі подумають, перш ніж знову використовувати міграцію як зброю", - додав він.
Польські правозахисні організації розкритикували уряд, стверджуючи, що цей крок утримає прохачів притулку від пошуків притулку.
Правозахисні групи також повідомляють, що біженці зазнають жорстокого поводження, коли їх змушують повернутися до білорусі.
За даними MailOnline, до 2025 року буде побудовано кордон довжиною 3389 км із новими загородженнями через країни Балтії.