Кравчук: Европейские партнеры заявил, что решение КСУ - это шаг назад

КИЕВ. 31 октября. УНН. Решение Конституционного Суда Украины про неконституционность статьи УК о наказании за ложь в декларациях, что повлияло на систему e-декларирования в целом, направлено на разрушение антикоррупционной системы в стране. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в трехстороннем контактной группе Леонид Кравчук, передает УНН.