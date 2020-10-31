Кравчук: Европейские партнеры заявил, что решение КСУ - это шаг назад

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Решение Конституционного Суда Украины про неконституционность статьи УК о наказании за ложь в декларациях, что повлияло на систему e-декларирования в целом, направлено на разрушение антикоррупционной системы в стране. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в трехстороннем контактной группе Леонид Кравчук, передает УНН.

“Мы должны смотреть на ситуацию в целом, Конституционный суд своим решением не продуманным, может даже спровоцированным или сознательным, я не знаю может сейчас все это станет очевидно принял решение, которое фактически было направлено на разрушение антикоррупционной системы, практически. То есть те усилия, которые были посвящены созданию антикоррупционной борьбы, они махом были разрушены и это вызвало колоссальную реакцию в Европе, Украине, мире. При этом, реакция была разная, МВФ, Европейский Союз прямо заявили о том, что это шаг серьезный назад, что это разрушение того, что сделано и что отношения с Украиной могут быть прерваны”, — отметил он.

По его словам, реагировать на такое решение суда надо было быстро.

“Президент предложил документ, как проект закона, который будет рассматривать Верховная Рада. И от Верховной Рады зависит как она отнесется к этому, как она оценит ситуация в целом в Украине, и как она примет такие законы, такое решение, которое восстановит авторитет КСУ”, — добавил Кравчук.

Напомним, Венецианская комиссия и GRECO высказались по недопустимости нарушения Конституции при разрешении кризиса, спровоцированного КСУ.

Ранее представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что президентский законопроект “О восстановлении доверия к конституционного судопроизводства” полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.

Напомним, в “Слуге народа” заявили, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ остается безальтернативным вариантом для выхода из кризиса, а еще предупредили, что судьбу судей и их решений может решить улица.

Как сообщалось, Европарламент поддерживает законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ.

Напомним, Конституционный суд Украины признал, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Украинские Национальные Новости

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