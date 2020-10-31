Кравчук: Європейські партнери заявили, що рішення КСУ – це крок назад

“Ми повинні дивитися на ситуація в цілому, Конституційний суд своїм рішенням не продуманим, може навіть спровокованим або свідомим, я не знаю може зараз все це стане очевидно прийняв рішення, яке фактично було спрямоване на руйнування антикорупційної системи, практично. Тобто ті зусилля, які були присвяченні створенню антикорупційної боротьби вони махом були зруйновані і це викликало колосальну реакцію в Європі, Україні, світі. При цьому, реакція була різна, МВФ, Європейський Союз прямо заявили про те, що це крок серйозний назад, що це є руйнування того, що зроблено і що стосунки з Україною можуть бути перервані”, — зазначив він.

За його словами, реагувати на таке рішення суду требу було швидко.

“Президент запропонував документ, як проект закону, який буде розглядати Верховна Рада. І тепер від Верховної Ради залежить як вона поставиться до цього, як вона оцінить ситуація в цілому в Україні, і як вона прийме такі закони, таке рішення, яке відновить авторитет КСУ”, — додав Кравчук.

Нагадаємо, Венеціанська комісія та GRECO висловилися щодо недопустимості порушення Конституції при вирішенні кризи, спровокованої КСУ.

Раніше представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що президентський законопроект “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” повністю відповідає цінностям, закріпленими в Конституції.

Нагадаємо, у “Слузі народу” заявили, що законопроект Президента України Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ залишається безальтернативним варіантом для виходу з кризи, а ще попередили, що долю суддів та їх рішень може вирішити вулиця.

Як повідомлялося, Європарламент підтримує законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних із рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.