Кравчук высказался относительно интервью Козака о минских переговорах

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 30299 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106486 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133446 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110598 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131309 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102029 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102055 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Кравчук высказался относительно интервью Козака о минских переговорах

Кравчук высказался относительно интервью Козака о минских переговорах

Киев  •  УНН

 • 24599 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Слова заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о возможности выхода Украины из минских соглашений является его правом и предложением власти в демократической стране, однако ни в коем случае не государственным решением. Соответствующую оценку в интервью "Суспильному" дал Первый президент Украины, новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНН.

"Я не знаю, имеет ли право Козак, как и Кравчук, как и Ермак, говорить за всю Россию или за всю Украину. Если это скажет Путин, или Зеленский, это уже решение государства. Поэтому Козак может в демократической стране говорить свое мнение. Но он призван для того, чтобы на основе решений минского формата формулировать какие-то предложения и представить их российским властям. Если власть с этим согласиться и примет такое решение, и объявит его - это уже будет решение власти. Решение Козака - это предложение, а не решение", - считает Кравчук.

Напомним, что в начале июля Козак в интервью высказался, в частности, относительно возможности выхода Украины из минских соглашений.

Министерство иностранных дел наблюдает за развитием событий.

Украинские Национальные Новости

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