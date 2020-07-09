У Кремлі прокоментували можливість виходу України з "Мінська"

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак вважає, що вихід України з мінських угод буде надзвичайною подією. Про це він розповів в інтерв’ю ТАСС, передає УНН.

“Вихід України з мінських угод для всіх, звичайно, буде надзвичайною подією. Але це буде політичною подією, а не НС природного або техногенного характеру, де потрібен заздалегідь підготовлений детальний план дій з ліквідації наслідків такого НС. З політичної точки зору ми будемо готові до будь-якого розвитку подій”, - сказав Козак.

Він також відповів на запитання журналіста про те, чи є “реалістичним” сценарій, при якому “ДНР і ЛНР зможуть увійти до складу Російської Федерації” за умови, “якщо Київ вийде з мінських угод”.

“На державному рівні питання в такій постановці, навіть в першому наближенні, ніколи не обговорювалися”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський в березні заявив, що дав президенту РФ Володимиру Путіну рік на завершення війни на Донбасі, інакше він вийде з мінських домовленостей.

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