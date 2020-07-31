Кулеба відповів на "лист Козака"

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19 березня, 18:42 • 46234 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100235 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101244 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116907 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123412 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120285 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155872 перегляди

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19 березня, 03:38 • 125081 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124781 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123911 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Україна буде дуже засмучена, якщо будь-які російські кроки будуть спрямовані на руйнування будь-якого елементу нормандського формату або мінського процесу. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Я в курсі цієї ситуації, був в курсі ще до того, як вона з’явилась в ЗМІ… Багато емоцій, багато кроків, спроб посилити свою позицію в переговорному процесі. Ми уважно спостерігаємо за тим, що на практиці відбуватиметься після цього листа пана Козака з боку Російської Федерації. Україна налаштована абсолютно принципово на збереження нормандського формату, на продовження функціонування мінського процесу, в якому в ТКГ Україна і Росія як сторони конфлікту за посередництва ОБСЄ шукають рішення, які можуть сприяти мирному врегулюванню і вести до нього. Тому наша позиція дуже проста – ми будемо глибоко жалкувати, якщо будь-які російські кроки будуть спрямовані на руйнування будь-якого елементу нормандського формату або мінського процесу", - сказав Кулеба.

З його слів, наразі говорити про це зарано, але Міністерство спостерігає за розвитком подій.

Зазначимо, напередодні низка ЗМІ опублікувала начебто лист російського переговірника по Донбасу Козака радникам канцлера Німеччини і президента Франції, главі Офісу Президента України, а також главам МЗС Німеччини, Франції та України. Куратор Кремля по Донбасу назвав в ньому переговори на рівні радників безглуздими та запропонував обмежити компетенцію радників або передати переговори Міністерствам закордонних справ.

Нагадаємо, у Кремлі заявили про розчарування роботою Києва по лінії помічників лідерів "нормандської четвірки".

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