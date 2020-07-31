Кулеба відповів на "лист Козака"

"Я в курсі цієї ситуації, був в курсі ще до того, як вона з’явилась в ЗМІ… Багато емоцій, багато кроків, спроб посилити свою позицію в переговорному процесі. Ми уважно спостерігаємо за тим, що на практиці відбуватиметься після цього листа пана Козака з боку Російської Федерації. Україна налаштована абсолютно принципово на збереження нормандського формату, на продовження функціонування мінського процесу, в якому в ТКГ Україна і Росія як сторони конфлікту за посередництва ОБСЄ шукають рішення, які можуть сприяти мирному врегулюванню і вести до нього. Тому наша позиція дуже проста – ми будемо глибоко жалкувати, якщо будь-які російські кроки будуть спрямовані на руйнування будь-якого елементу нормандського формату або мінського процесу", - сказав Кулеба.

З його слів, наразі говорити про це зарано, але Міністерство спостерігає за розвитком подій.

Зазначимо, напередодні низка ЗМІ опублікувала начебто лист російського переговірника по Донбасу Козака радникам канцлера Німеччини і президента Франції, главі Офісу Президента України, а також главам МЗС Німеччини, Франції та України. Куратор Кремля по Донбасу назвав в ньому переговори на рівні радників безглуздими та запропонував обмежити компетенцію радників або передати переговори Міністерствам закордонних справ.

Нагадаємо, у Кремлі заявили про розчарування роботою Києва по лінії помічників лідерів "нормандської четвірки".