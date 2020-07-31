Кулеба ответил на "письмо Козака"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 32025 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101735 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106620 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133635 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110673 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131413 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102069 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102586 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104428 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102057 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кулеба ответил на "письмо Козака"

Кулеба ответил на "письмо Козака"

Киев  •  УНН

 • 17479 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Украина будет очень расстроена, если любые российские шаги будут направлены на разрушение любого элемента нормандского формата или минского процесса. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Я в курсе этой ситуации, был в курсе еще до того, как она появилась в СМИ... Много эмоций, много шагов, попыток усилить свою позицию в переговорном процессе. Мы внимательно наблюдаем за тем, что на практике будет происходить после этого письма господина Козака со стороны Российской Федерации. Украина настроена абсолютно принципиально на сохранение нормандского формата, на продолжение функционирования минского процесса, в котором в ТКГ Украина и Россия как стороны конфликта при посредничестве ОБСЕ ищут решения, которые могут способствовать мирному урегулированию и вести к нему. Поэтому наша позиция очень простая - мы будем глубоко сожалеть, если любые российские шаги будут направлены на разрушение любого элемента нормандского формата или минского процесса", - сказал Кулеба.

По его словам, пока говорить об этом рано, но Министерство наблюдает за развитием событий.

Отметим, накануне ряд СМИ опубликовал будто бы письмо российского переговорщика по Донбассу Козака советникам канцлера Германии и президента Франции, главе Офиса Президента Украины, а также главам МИД Германии, Франции и Украины. Куратор Кремля по Донбассу назвал в нем переговоры на уровне советников бессмысленными и предложил ограничить компетенцию советников или передать переговоры Министерствам иностранных дел.

Напомним, в Кремле заявили о разочаровании работой Киева по линии помощников лидеров "нормандской четверки".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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