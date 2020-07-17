У Кремлі заявили про розчарування роботою Києва по лінії помічників лідерів "нормандської четвірки"

"Робота Києва по лінії помічників лідерів "нормандської четвірки" викликає розчарування у заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака, який представляє Росію в цьому форматі... Ми працюємо з колегами і в Берліні, і в Парижі. Займається зараз цим колега Козак. Поки теж, на жаль, у нього з колегами розчарування результативністю роботи з нашими українськими колегами", - сказав Пєсков.

За його словами, що Росія "продовжує послідовну лінію, спрямовану на те, щоб всі країни - ...Берлін і Париж - використовували свою частину впливу на українських колег з тим, щоб спонукати їх до реалізації тих зобов'язань, які вони на себе взяли по мінському комплексу заходів".

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Нагадаємо, на початку липня відбулася зустріч політичних радників лідерів держав-учасників Нормандського формату. За інформацією Офісу Президента України, сторони зустрічі в Берліні зійшлися на необхідності припинення вогню на Донбасі.



Додамо, що віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков висловлював переконання, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися в серпні.