Кравчук висловився щодо інтерв’ю Козака про мінські переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Слова заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака щодо можливості виходу України з мінських угод є його правом та пропозицією владі в демократичній країні, проте ні в якому разі не державним рішенням. Відповідну оцінку в інтерв’ю “Суспільному” дав Перший президент України, новопризначений голова української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає УНН.
“Я не знаю, чи має право Козак, як і Кравчук, як і Єрмак, говорити за всю Росію чи за всю Україну. Якщо це скаже Путін, або Зеленський, це вже рішення держави. Тому Козак може в демократичній країні говорити свою думку. Але він покликаний для того, щоб на основі рішень мінського формату формулювати якісь пропозиції і подати їх російській владі. Якщо влада з цим погодитися і прийме таке рішення, і оголосить його — це вже буде рішення влади. Рішення Козака — це пропозиція, а не рішення”, — вважає Кравчук.
Нагадаємо, що на початку липня Козак в інтерв’ю висловився, зокрема, щодо можливості виходу України з мінських угод.
Міністерство закордонних справ спостерігає за розвитком подій.