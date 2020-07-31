Кравчук висловився щодо інтерв’ю Козака про мінські переговори

“Я не знаю, чи має право Козак, як і Кравчук, як і Єрмак, говорити за всю Росію чи за всю Україну. Якщо це скаже Путін, або Зеленський, це вже рішення держави. Тому Козак може в демократичній країні говорити свою думку. Але він покликаний для того, щоб на основі рішень мінського формату формулювати якісь пропозиції і подати їх російській владі. Якщо влада з цим погодитися і прийме таке рішення, і оголосить його — це вже буде рішення влади. Рішення Козака — це пропозиція, а не рішення”, — вважає Кравчук.

Нагадаємо, що на початку липня Козак в інтерв’ю висловився, зокрема, щодо можливості виходу України з мінських угод.



Міністерство закордонних справ спостерігає за розвитком подій.