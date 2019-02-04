Кравчук в интересах Суркиса призвал УЕФА не поддерживать кандидата от Украины на выборах - СМИ

Так, Кравчук написал письмо в адрес президента УЕФА Александра Чеферина. В нем первый Президент Украины утверждает, что украинская ФФУ “больна”, а сам Андрей Павелко якобы не имеет права быть народным депутатом и футбольным функционером одновременно.

При этом, согласно заключению НАПК, у Павелко нет конфликта интересов в связи с его руководящей должностью в ФФУ, членством в организации “УЕФА Ивентс” и наличием мандата народного депутата. Кравчук же, почему-то попытался убедить представителей УЕФА в обратном.

Кроме этого, первый Президент Украины пишет, что он вместе с бывшим президентом России Борисом Ельциным и экс-президентом Беларуси Станиславом Шушкевичем “мечтали не о такой участи для Украины”, какую ей якобы уготовил Павелко.

Кравчук обвинил главу ФФУ в коррупции, попутно указав, что лично с ним не знаком.

Как отмечает издание “ПроСпорт”, наличие своего представителя среди членов Исполкома УЕФА добавляет авторитета любой европейской державе.

Сегодня Павелко является единственный представителем Украины, выдвинутым на выборы членов Исполкома УЕФА.

Именно в связи с этим Суркис и его партнеры развернули “грязную информационную войну против нынешнего президента Федерации футбола Украины”, считает издание, подчеркивая близость Кравчука и Суркиса.

“Хотя стоит ли удивляться этому? Ведь нынешний офис Леонида Макаровича находится на Грушевского, 3. В офисе ФК "Динамо“ Киев на третьем этаже. Аккурат над кабинетом Григория Суркиса, который и ведет информкампанию по дискредитации нынешнего главы ФФУ”, — пишет издание.

“ПроСпорт” также подчеркивает, что ослеплённые борьбой с Павелко, его противники пренебрегли государственными интересами.

“А как иначе назвать рассылку писем главам национальных футбольных федераций, в которых представителей европейской футбольной семьи призывают голосовать против Андрея Павелко как кандидата в Исполком УЕФА?” — отмечается в статье.

Напомним, в прошлом году Кравчук уже оскандалилась на попытке поддержать Григория Суркиса. В частности он передал Президенту Украины Петру Порошенко письмо в поддержку выдвижения Суркиса-старшего на выборы в УЕФА, якобы подписанное ветеранами футбола. Однако, позже оказалось, что подпись Олега Блохина на этом письме была сфальсифицирована, о чем экс-тренер украинской сборной лично заявил СМИ.

Также уточним, что Кравчук является одним из акционеров ФК "Динамо" (Киев), принадлежащего братьям Суркисам.

Добавим, что Григорий Суркис еще осенью прошлого года утратил право баллотироваться на выборы в Исполком УЕФА, потому как его кандидатура не была поддержана Исполкомом ФФУ.