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Кравчук в інтересах Суркіса закликав УЄФА не підтримувати кандидата від України на виборах - ЗМІ

Кравчук в інтересах Суркіса закликав УЄФА не підтримувати кандидата від України на виборах - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс веде інформаційну війну проти чинного президента Федерації футболу України Андрія Павелка. Для цього Суркіс заручився підтримкою першого Президента України Леоніда Кравчука. Про це пише спортивне видання "ПроСпорт" з посиланням на відповідний документ, передає УНН.

Так, Кравчук написав листа на адресу президента УЄФА Александра Чеферіна. У ньому перший Президент України стверджує, що українська ФФУ "хвора", а сам Андрій Павелко нібито не має права бути народним депутатом і футбольним функціонером одночасно.

При цьому, згідно з висновком НАЗК, у Павелка немає конфлікту інтересів у зв'язку з його керівною посадою в ФФУ, членством в організації "УЄФА Івентс" і наявністю мандата народного депутата. Кравчук же чомусь спробував переконати представників УЄФА у зворотному.

Окрім цього, перший Президент України пише, що він разом з колишнім президентом Росії Борисом Єльциним і екс-президентом Білорусі Станіславом Шушкевичем "мріяли не про таку долю для України", яку їй нібито підготував Павелко.

Кравчук звинуватив очільника ФФУ в корупції, попутно зазначивши, що особисто з ним не знайомий.

Як зазначає видання "ПроСпорт", наявність свого представника серед членів Виконкому УЄФА додає авторитету будь-якій європейській державі.

Сьогодні Павелко є єдиним представником України, висунутим на вибори членів Виконкому УЄФА.

Саме в зв'язку з цим Суркіс і його партнери розгорнули "брудну інформаційну війну проти нинішнього президента Федерації футболу України", вважає видання, підкреслюючи близькість Кравчука і Суркіса.

"Хоча чи варто дивуватися цьому? Адже нинішній офіс Леоніда Макаровича розташований на Грушевського, 3. В офісі ФК "Динамо" Київ на третьому поверсі. Якраз над кабінетом Григорія Суркіса, який і веде інформкампанію з дискредитації нинішнього очільника ФФУ", - пише видання.

"ПроСпорт" також підкреслює, що засліплені боротьбою з Павелком, його противники знехтували національними інтересами.

"А як інакше назвати розсилання листів головам національних футбольних федерацій, у яких представників європейської футбольної родини закликають голосувати проти Андрія Павелка як кандидата в Виконком УЄФА?" - зазначається в статті.

Нагадаємо, торік Кравчук вже оскандалилася на спробі підтримати Григорія Суркіса. Зокрема, він передав Президенту України Петру Порошенку лист на підтримку висування Суркіса-старшого на вибори в УЄФА, нібито підписаний ветеранами футболу. Однак, пізніше виявилося, що підпис Олега Блохіна на цьому листі був сфальсифікованим, про що екс-тренер української збірної особисто заявив ЗМІ.

Також уточнимо, що Кравчук є одним з акціонерів ФК "Динамо" (Київ), що належить братам Суркісам.

Додамо, що Григорій Суркіс ще восени минулого року втратив право балотуватися на вибори до Виконкому УЄФА, оскільки його кандидатура не була підтримана Виконкомом ФФУ.

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