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Кравчук: в некоторых регионах "Слуга народа" пойдет в оппозицию

Кравчук: в некоторых регионах "Слуга народа" пойдет в оппозицию

Киев  •  УНН

 • 15464 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. "Слуга народа" в некоторых регионах, особенно в некоторых местных совет пойдет в оппозицию, а в некоторых областных советах будет пытаться создать вокруг себя ситуативное большинство. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат, замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"В некоторых регионах мы будем в оппозиции особенно это касается городских советов некоторых городов, которым с этими мерами очень сложно наладить отношения, хотя Президент в своем обращении призвал к конструктиву... Я не могу говорить за другие регионы, но я из Тернопольской области, там в городском совете понятно, что мэр сформирует самостоятельно большинство и, очевидно, если наши пройдут, потому что там несколько голосов не хватает, то они очевидно, могли быть в оппозиции", - отметила она.

По словам Кравчук, такая же ситуация с другими регионами, где мэры уже формируют уже это монобольшинство самостоятельно.

"Поэтому, я думаю это вопрос нескольких недель, определение политических позиций, но я думаю, что в части областей, особенно в части областных советов мы можем вокруг себя каким-то образом создать ситуативное большинство - это абсолютно реалистично, и я уверена, что коллеги ставят перед собой такую цель", - добавила она.

Ранее Кравчук заявляла, что нужно сделать мажоритарщикам работу над ошибками по результатам выборов по Киеву и другим большим городам.

Как ранее сообщал УНН, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. По данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.

Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.

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