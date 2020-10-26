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Кравчук: у деяких регіонах "Слуга народу" піде в опозицію

Кравчук: у деяких регіонах "Слуга народу" піде в опозицію

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. "Слуга народу" у деяких регіонах, а особливо у деяких місцевих рада піде в опозицію, а у деяких обласних радах намагатиметься створити навколо себе ситуативну більшість. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила народний депутат, заступниці голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає УНН.

"В деяких регіонах ми будемо в опозиції особливо це стосується міських рад, деяких міст, з якими з цими мерами дуже складно налагодити стосунки, хоча Президент у своєму зверненні закликав до конструктиву…Я не можу говорити за інші регіони, але я з Тернопільщини, там у міській раді зрозуміло, що мер сформує самостійно більшість і, очевидно, якщо наші пройдуть, бо там на кілька голосів не вистачає, то вони очевидно, могли бути в опозиції", - зазначила вона.

За словами Кравчук, така сама ситуація щодо інших регіонів, де мери уже формують уже цю монобільшість самостійно.

"Тому, я думаю це питання кількох тижнів, визначення політичних позицій, але я думаю, що у частині областей, особливо у частині обласних рад ми можемо навколо себе якимось чином створити ситуативну більшість – це абсолютно реалістично, і я впевнена, що колеги ставлять перед собою таку мету", - додала вона.

Раніше Кравчук заявляла, що потрібно зробити мажоритарникам роботу над помилками щодо результатів виборів по Києву та іншим великим містам.

Як раніше повідомляв УНН, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За даними ЦВК, явка виборців становила 36,88%.

Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.

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