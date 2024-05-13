Краснокнижный конь погиб от российской мины в Чернобыльской зоне

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  92300 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  93183 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  154964 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  206800 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213466 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205181 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159601 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151818 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131217 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133339 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

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С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой

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Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы

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Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  205660 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  252941 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  255139 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  264126 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  275860 просмотра

Краснокнижный конь погиб от российской мины в Чернобыльской зоне

Дикая лошадь породы Пржевальского, исчезающий вид, погиб от взрыва российской мины в Чернобыльской зоне отчуждения, как задокументировали украинские пограничники.

Общество •   •  11322 просмотра
Краснокнижный конь погиб от российской мины в Чернобыльской зоне

Агенты спецслужбы рф замаскировали 15 взрывных устройств под продукты в Киеве и 4 - во Львове: детали срыва серии терактов

Российские агенты замаскировали 15 взрывных устройств под продукты питания в Киеве и 4 во Львове, которые были изъяты украинскими правоохранителями до того, как они успели осуществить ряд запланированных террористических атак.

Война •   •  13110 просмотра
Агенты спецслужбы рф замаскировали 15 взрывных устройств под продукты в Киеве и 4 - во Львове: детали срыва серии терактов

ТалонБот от МВД расширяет свои функции: что нового

Официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД в Украине отныне позволяет отслеживать записи на сдачу теоретических и практических экзаменов, регистрацию автомобилей, обмен водительских удостоверений и получение международных водительских удостоверений.

Общество •   •  11343 просмотра
ТалонБот от МВД расширяет свои функции: что нового

На Волыни нашли без вести пропавших двухлетних двойнят: поиски продолжались всю ночь

Полиция нашла двухлетних близнецов, которые исчезли на Волыни, в поисках участвовали более 130 правоохранителей, спасателей и кинологов.

Общество •   •  11946 просмотра
На Волыни нашли без вести пропавших двухлетних двойнят: поиски продолжались всю ночь

С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой

Украинские десантники из 79-й бригады отбили российскую атаку под Новомихайловкой в Донецкой области, уничтожив российскую бронетехнику и ликвидировав уцелевшие силы противника.

Война •   •  11334 просмотра
С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой

Министры ЕС требуют отчета от Борреля о том, как законопроект об "иноагентах" повлияет на вступление Грузии в ЕС - СМИ

12 министров иностранных дел ЕС требуют от Борреля доклада о том, как законопроект Грузии об "иностранных агентах" повлияет на ее заявку на вступление в ЕС на фоне критики документа.

Новости Мира •   •  10902 просмотра
Министры ЕС требуют отчета от Борреля о том, как законопроект об "иноагентах" повлияет на вступление Грузии в ЕС - СМИ

С Люксембургом готовят соглашение по безопасности, страна подтвердила участие в Саммите мира - Зеленский

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Люксембурга ожидания от мирного саммита в Швейцарии, готовность Люксембурга противодействовать российской дезинформации, а также возможность финансирования Люксембургом оборонной поддержки Украины через двустороннее соглашение по безопасности.

Война •   •  12200 просмотра
С Люксембургом готовят соглашение по безопасности, страна подтвердила участие в Саммите мира - Зеленский

Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы

российские войска в Украине все чаще используют легкие гражданские транспортные средства, такие как внедорожники и мотоциклы, для перевозки личного состава, проведения атак на украинские позиции и разведки из-за их высокой мобильности, но эти транспортные средства являются уязвимыми для украинских систем вооружения.

Война •   •  15484 просмотра
Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы

российское гру готовило четыре теракта в Киеве на 9 мая: в СБУ рассказали детали

СБУ сорвала план российской агентуры осуществить теракты в Киеве 9 мая. Агенты российского гру устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

Война •   •  15526 просмотра
российское гру готовило четыре теракта в Киеве на 9 мая: в СБУ рассказали детали

Гринчук: ситуация в энергетике продолжает оставаться сложной, самая сложная - в Харькове и области

Ситуация в энергетическом секторе остается стабильно сложной, но контролируемой: самая сложная ситуация в Харькове и Харьковской области, а в Кривом Роге действуют ограничения для промышленных потребителей.

Война •   •  15525 просмотра
Гринчук: ситуация в энергетике продолжает оставаться сложной, самая сложная - в Харькове и области