Краснокнижный конь погиб от российской мины в Чернобыльской зоне

Дикий конь породы Пржевальского, исчезающий вид, погиб от взрыва российской мины в Чернобыльской зоне отчуждения, как задокументировали украинские пограничники, пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

"От российской мины погиб краснокнижный конь. Пограничники акустически задокументировали факт минного взрыва в пределах зоны отчуждения ЧАЭС. Как выяснилось, на мине подорвался дикий конь породы Пржевальского, о чем проинформированы соответствующие организации", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Справочно

Как отметили в ГПСУ, этот вид диких лошадей с XX века считается исчезнувшим в природе, однако сохранился в некоторых зоопарках, после чего состоялась его реинтпродукция в природу. И это единственный представитель ряда конеподобных в дикой фауне Украины, табуны которых были акклиматизированы в Чернобыльской зоне отчуждения и проживают там самостоятельно без человеческого вмешательства.