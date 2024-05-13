Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Краснокнижный конь погиб от российской мины в Чернобыльской зоне
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На Волыни нашли без вести пропавших двухлетних двойнят: поиски продолжались всю ночь
С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой
Министры ЕС требуют отчета от Борреля о том, как законопроект об "иноагентах" повлияет на вступление Грузии в ЕС - СМИ
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Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы
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Гринчук: ситуация в энергетике продолжает оставаться сложной, самая сложная - в Харькове и области
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
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Краснокнижный конь погиб от российской мины в Чернобыльской зоне
Дикая лошадь породы Пржевальского, исчезающий вид, погиб от взрыва российской мины в Чернобыльской зоне отчуждения, как задокументировали украинские пограничники.
Агенты спецслужбы рф замаскировали 15 взрывных устройств под продукты в Киеве и 4 - во Львове: детали срыва серии терактов
Российские агенты замаскировали 15 взрывных устройств под продукты питания в Киеве и 4 во Львове, которые были изъяты украинскими правоохранителями до того, как они успели осуществить ряд запланированных террористических атак.
ТалонБот от МВД расширяет свои функции: что нового
Официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД в Украине отныне позволяет отслеживать записи на сдачу теоретических и практических экзаменов, регистрацию автомобилей, обмен водительских удостоверений и получение международных водительских удостоверений.
На Волыни нашли без вести пропавших двухлетних двойнят: поиски продолжались всю ночь
Полиция нашла двухлетних близнецов, которые исчезли на Волыни, в поисках участвовали более 130 правоохранителей, спасателей и кинологов.
С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой
Украинские десантники из 79-й бригады отбили российскую атаку под Новомихайловкой в Донецкой области, уничтожив российскую бронетехнику и ликвидировав уцелевшие силы противника.
Министры ЕС требуют отчета от Борреля о том, как законопроект об "иноагентах" повлияет на вступление Грузии в ЕС - СМИ
12 министров иностранных дел ЕС требуют от Борреля доклада о том, как законопроект Грузии об "иностранных агентах" повлияет на ее заявку на вступление в ЕС на фоне критики документа.
С Люксембургом готовят соглашение по безопасности, страна подтвердила участие в Саммите мира - Зеленский
Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Люксембурга ожидания от мирного саммита в Швейцарии, готовность Люксембурга противодействовать российской дезинформации, а также возможность финансирования Люксембургом оборонной поддержки Украины через двустороннее соглашение по безопасности.
Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы
российские войска в Украине все чаще используют легкие гражданские транспортные средства, такие как внедорожники и мотоциклы, для перевозки личного состава, проведения атак на украинские позиции и разведки из-за их высокой мобильности, но эти транспортные средства являются уязвимыми для украинских систем вооружения.
российское гру готовило четыре теракта в Киеве на 9 мая: в СБУ рассказали детали
СБУ сорвала план российской агентуры осуществить теракты в Киеве 9 мая. Агенты российского гру устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.
Гринчук: ситуация в энергетике продолжает оставаться сложной, самая сложная - в Харькове и области
Ситуация в энергетическом секторе остается стабильно сложной, но контролируемой: самая сложная ситуация в Харькове и Харьковской области, а в Кривом Роге действуют ограничения для промышленных потребителей.