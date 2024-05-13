Червонокнижний кінь загинув від російської міни в Чорнобильській зоні
Київ • УНН
Дикий кінь породи Пржевальського, зникаючий вид, загинув від вибуху російської міни в Чорнобильській зоні відчуження, як задокументували українські прикордонники.
Дикий кінь породи Пржевальського, зникаючий вид, загинув від вибуху російської міни в Чорнобильській зоні відчуження, як задокументували українські прикордонники, пише УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.
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"Від російської міни загинув червонокнижний кінь. Прикордонники акустично задокументували факт мінного вибуху в межах зони відчуження ЧАЕС. Як з’ясувалось, на міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського, про що поінформовано відповідні організації", - повідомили у ДПСУ у Telegram.
Довідково
Як зазначили у ДПСУ, цей вид диких коней з XX століття рахується зниклим в природі, проте зберігся в деяких зоопарках, після чого відбулася його реінтпродукція у природу. І це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження та проживають там самостійно без людського втручання.