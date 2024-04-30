Международное движение Красного Креста приняло решение не приостанавливать членство Российского Красного Креста, несмотря на потенциальные нарушения правил нейтралитета, выявленные в результате расследования, проведенного группой международных СМИ. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Расследование показало многочисленные нарушения устава Красного Креста со стороны российской организации с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) имеет право приостанавливать членство в организации, которая нарушает принципы нейтралитета и независимости ЧС, что и было сделано в отношении белорусского отделения в прошлом году.

Однако после четырехдневного совещания официальных лиц МФКК в Женеве было принято решение не приостанавливать деятельность Российского Красного Креста, а лишь создать надзорный орган и попросить его "решить выявленные проблемы и предполагаемые нарушения" честности.

Расследование, опубликованное в прошлом месяце группой изданий, включая Guardian, частично основывалось на серии утечек кремлевских документов, которые, как оказалось, свидетельствуют о планах по финансированию филиалов Российского Красного Креста на оккупированной украинской территории.

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Также было установлено, что высокопоставленные лица в региональных отделениях РКК говорили о необходимости войны с "украинскими нацистами", а сотрудники Красного Креста в форме часто присутствовали на мероприятиях по военной подготовке детей. В начале этого года Российский Красный Крест подписал меморандум о сотрудничестве с "Артеком", молодежным лагерем в аннексированном Крыму, куда были направлены некоторые дети, депортированные из Украины. Глава "Артека" Константин Федоренко попал под санкции США и ЕС.

Дополнение

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил Международную Федерацию Красного Креста (МФКК) в том, что она "превратилась в адвоката российских преступников".