Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
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Красный Крест решил не прекращать работу российского отделения, несмотря на нарушение правил нейтралитета - СМИ
Международное движение Красного Креста решило не приостанавливать деятельность Российского Красного Креста, несмотря на потенциальные нарушения правил нейтралитета, выявленные в ходе расследования, вместо этого решив создать надзорный орган для решения этих вопросов.
Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой
Франция, Германия и Польша призвали удвоить усилия в борьбе с российской дезинформацией и вмешательством, разоблачив российскую сеть, которая проводит операции влияния на аудиторию ЕС с целью ослабить поддержку Украины.
Армия рф атаковала 254 раза Запорожскую область, в частности ударила из авиации по Малой Токмачке
Российская армия 254 раза атаковала 7 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы, но ни один мирный житель не погиб и не был ранен.
Впервые за пять лет: в мае Си Цзиньпин отправится в европейское турне
Президент Китая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 апреля, что станет его первым европейским турне за последние пять лет, направленным на укрепление связей с этими странами и ЕС.
Сегодня День пограничника Украины - охранники рубежей нашего государства первыми вступили в неравный бой с войсками агрессора
Сегодня, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. Событие было основано в 2018 году в честь того, что в 1918 году войска УНР в результате контрнаступления вышли на границу молодого украинского государства.
Хотел передать секретную информацию в рф: экс-сотрудник Пентагона приговорен к почти 22 годам тюрьмы
Бывший сотрудник АНБ был приговорен к почти 22 годам заключения за попытку передать секретную информацию о национальной обороне российским спецслужбам, в обмен на 85 000 долларов США.
Bloomberg: Британия предупредила Молдову об угрозе гибридных атак со стороны рф
В преддверии президентских выборов и референдума в Молдове россия планирует осуществить серию гибридных атак против Кишинева, включая дезинформацию, созданную искусственным интеллектом, и финансовые стимулы, согласно разведданным, которыми поделилась Британия, чтобы помочь Молдове противостоять предполагаемой российской угрозе.
30 апреля: Международный день джаза, День прически, День прически
30 апреля меломаны всего мира отмечают Международный день джаза, учрежденный ЮНЕСКО в 2011 году в честь уникального импровизационного музыкального стиля с глубокими африканскими корнями, зародившегося в Новом Орлеане.
Тепло и без осадков: какой будет погода 30 апреля
Во вторник, 30 апреля, в большинстве областей Украины ожидается теплая малооблачная погода без осадков, температура ночью 4-9°C, днем 18-23°C, кроме Закарпатья, где температура может подняться до 25°C.
США отказали в визе российскому дипломату, который собирался на сессию Генассамблеи ООН
США не выдали визу российскому дипломату, который должен был принять участие в заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН. В рф назвали это нарушением обязательств как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.