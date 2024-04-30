Червоний Хрест вирішив не припиняти роботу російського відділення попри порушення правил нейтралітету - ЗМІ
Київ • УНН
Міжнародний рух Червоного Хреста вирішив не призупиняти діяльність Російського Червоного Хреста, незважаючи на потенційні порушення правил нейтралітету, виявлені в ході розслідування, натомість вирішивши створити наглядовий орган для вирішення цих питань.
Міжнародний рух Червоного Хреста ухвалив рішення не призупиняти членство Російського Червоного Хреста, попри потенційні порушення правил нейтралітету, виявлені в результаті розслідування, проведеного групою міжнародних ЗМІ. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Деталі
Розслідування показало численні порушення статуту Червоного Хреста з боку російської організації з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ) має право призупиняти членство в організації, яка порушує принципи нейтралітету й незалежності ЧС, що і було зроблено щодо білоруського відділення минулого року.
Однак після чотириденної наради офіційних осіб МФЧХ у Женеві було ухвалено рішення не призупиняти діяльність Російського Червоного Хреста, а лише створити наглядовий орган і попросити його "вирішити виявлені проблеми і передбачувані порушення" чесності.
Розслідування, опубліковане минулого місяця групою видань, включно з Guardian, частково ґрунтувалося на серії витоків кремлівських документів, які, як виявилося, свідчать про плани з фінансування філій Російського Червоного Хреста на окупованій українській території.
Співробітники "російського Червоного Хреста" можуть бути причетними до знущань над українськими військовополоненими – ЗМІ27.02.24, 12:44 • 26945 переглядiв
Також було встановлено, що високопоставлені особи в регіональних відділеннях РЧХ говорили про необхідність війни з "українськими нацистами", а співробітники Червоного Хреста у формі часто були присутні на заходах з військової підготовки дітей. На початку цього року Російський Червоний Хрест підписав меморандум про співпрацю з "Артеком", молодіжним табором в анексованому Криму, куди були направлені деякі діти, депортовані з України. Глава "Артеку" костянтин федоренко потрапив під санкції США та ЄС.
Доповнення
Український омбудсмен Дмитро Лубінець звинуватив Міжнародну Федерацію Червоного Хреста (МФЧХ) в тому, що вона "перетворилася на адвоката російських злочинців".