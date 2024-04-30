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Червоний Хрест вирішив не припиняти роботу російського відділення попри порушення правил нейтралітету - ЗМІ

Червоний Хрест вирішив не припиняти роботу російського відділення попри порушення правил нейтралітету - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21148 перегляди

Міжнародний рух Червоного Хреста вирішив не призупиняти діяльність Російського Червоного Хреста, незважаючи на потенційні порушення правил нейтралітету, виявлені в ході розслідування, натомість вирішивши створити наглядовий орган для вирішення цих питань.

Міжнародний рух Червоного Хреста ухвалив рішення не призупиняти членство Російського Червоного Хреста, попри потенційні порушення правил нейтралітету, виявлені в результаті розслідування, проведеного групою міжнародних ЗМІ. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН

Деталі 

Розслідування показало численні порушення статуту Червоного Хреста з боку російської організації з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ) має право призупиняти членство в організації, яка порушує принципи нейтралітету й незалежності ЧС, що і було зроблено щодо білоруського відділення минулого року.

Однак після чотириденної наради офіційних осіб МФЧХ у Женеві було ухвалено рішення не призупиняти діяльність Російського Червоного Хреста, а лише створити наглядовий орган і попросити його "вирішити виявлені проблеми і передбачувані порушення" чесності.

Розслідування, опубліковане минулого місяця групою видань, включно з Guardian, частково ґрунтувалося на серії витоків кремлівських документів, які, як виявилося, свідчать про плани з фінансування філій Російського Червоного Хреста на окупованій українській території.

Співробітники "російського Червоного Хреста" можуть бути причетними до знущань над українськими військовополоненими – ЗМІ27.02.24, 12:44 • 26945 переглядiв

Також було встановлено, що високопоставлені особи в регіональних відділеннях РЧХ говорили про необхідність війни з "українськими нацистами", а співробітники Червоного Хреста у формі часто були присутні на заходах з військової підготовки дітей. На початку цього року Російський Червоний Хрест підписав меморандум про співпрацю з "Артеком", молодіжним табором в анексованому Криму, куди були направлені деякі діти, депортовані з України. Глава "Артеку" костянтин федоренко потрапив під санкції США та ЄС.

Доповнення 

Український омбудсмен Дмитро Лубінець звинуватив Міжнародну Федерацію Червоного Хреста (МФЧХ) в тому, що вона "перетворилася на адвоката російських злочинців".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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