Вора задержали "на горячем" в Черкасской области

Заявитель рассказал правоохранителям, что приехал в магазин за покупками и оставил свой велосипед у входа. Когда вышел за несколько минут обнаружил отсутствие велотранспорта.

Получив описание похищенного велосипеда, работники полиции заметили на одной из улиц увидели мужчину, который ездил на похожем по описанию велосипеде.

Мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний, где заявитель узнал свой велосипед. 32-летний подозреваемый пояснил, что на момент кражи был пьян, у магазина увидел велосипед, который был не закреплен замками, поэтому и похитил его с целью впоследствии продать.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу. По данному факту следственным отделением Золотоношского отдела полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.