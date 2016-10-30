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15 марта, 19:03 • 116138 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169583 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139771 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132090 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113761 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106003 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101835 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Вора задержали "на горячем" в Черкасской области

Киев • УНН

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Черкассы-Киев. 30 октября. УНН. В дежурную часть Золотоношского отдела полиции позвонил местный житель и сообщил о похищении велосипеда. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области, пишет УНН-Центр.

Заявитель рассказал правоохранителям, что приехал в магазин за покупками и оставил свой велосипед у входа. Когда вышел за несколько минут обнаружил отсутствие велотранспорта.

Получив описание похищенного велосипеда, работники полиции заметили на одной из улиц увидели мужчину, который ездил на похожем по описанию велосипеде.

Мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний, где заявитель узнал свой велосипед. 32-летний подозреваемый пояснил, что на момент кражи был пьян, у магазина увидел велосипед, который был не закреплен замками, поэтому и похитил его с целью впоследствии продать.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу. По данному факту следственным отделением Золотоношского отдела полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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