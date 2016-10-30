Крадія затримали "на гарячому" на Черкащині

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ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. До чергової частини Золотоніського відділу поліції зателефонував місцевий житель та повідомив про викрадення велосипеда. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, повідомили у прес-службі ГУНП у Черкаській області, пише УНН-Центр.

Заявник розповів правоохоронцям, що приїхав до магазину за покупками та залишив свій велосипед біля входу. Коли вийшов за декілька хвилин виявив відсутність велотранспорту.

Отримавши опис викраденого велосипеда, працівники поліції помітили на одній із вулиць побачили чоловіка, який їздив на схожому за описом велосипеді.

Чоловіка доставили до відділу поліції для дачі показів, де заявник впізнав свій велосипед. 32-річний підозрюваний пояснив, що на момент крадіжки був напідпитку, біля магазину побачив велосипед, який був не закріплений замками, тому і викрав його з метою згодом продати.

Речові докази вилучено та повернуто власнику. За даним фактом слідчим відділенням Золотоніського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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