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КПВВ "Новотроицкое" 22 декабря не будет работать утром

КПВВ "Новотроицкое" 22 декабря не будет работать утром

Киев  •  УНН

 • 16138 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В воскресенье, 22 декабря, контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области утром работать не будет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 22 декабря 2019 года контроль въезда/выезда в КПВВ "Новотроицкое" с 8.00 до 12.00 осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.

Работу КПВВ "Новотроицкое" будет восстановлено в 12.00 в этот же день.

Пограничники обращаются ко всем гражданам с просьбой спланировать свой маршрут с учетом этой информации.

Напомним, утром в пятницу, 20 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 290 автомобилей.

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