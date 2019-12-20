КПВВ "Новотроицкое" 22 декабря не будет работать утром
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В воскресенье, 22 декабря, контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области утром работать не будет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 22 декабря 2019 года контроль въезда/выезда в КПВВ "Новотроицкое" с 8.00 до 12.00 осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.
Работу КПВВ "Новотроицкое" будет восстановлено в 12.00 в этот же день.
Пограничники обращаются ко всем гражданам с просьбой спланировать свой маршрут с учетом этой информации.
Напомним, утром в пятницу, 20 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 290 автомобилей.