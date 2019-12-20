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КПВВ "Новотроїцьке" 22 грудня не працюватиме вранці

КПВВ "Новотроїцьке" 22 грудня не працюватиме вранці

Київ • УНН

 • 16139 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У неділю, 22 грудня, контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в Донецькій області вранці працювати не буде. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі, 22 грудня 2019 року контроль в'їзду/виїзду в КПВВ "Новотроїцьке" з 8.00 до 12.00 здійснюватися не буде", - йдеться в повідомленні.

Модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування.

Роботу КПВВ "Новотроїцьке" буде відновлено о 12.00 в цей же день.

Прикордонники звертаються до всіх громадян з проханням спланувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо, зранку в п'ятницю, 20 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС в чергах застрягли 290 автомобілів.

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