КПВВ "Новотроїцьке" 22 грудня не працюватиме вранці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У неділю, 22 грудня, контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в Донецькій області вранці працювати не буде. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі, 22 грудня 2019 року контроль в'їзду/виїзду в КПВВ "Новотроїцьке" з 8.00 до 12.00 здійснюватися не буде", - йдеться в повідомленні.
Модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування.
Роботу КПВВ "Новотроїцьке" буде відновлено о 12.00 в цей же день.
Прикордонники звертаються до всіх громадян з проханням спланувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації.
Нагадаємо, зранку в п'ятницю, 20 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС в чергах застрягли 290 автомобілів.