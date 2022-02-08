Каждый третий украинец живет не по месту прописки: в МВД рассказали, как упростили услугу по перерегистрации

Детали

Решение о регистрации места жительства будет автоматическим, без рассмотрения регистраторами, затрат времени и необоснованных отказов. Наконец-то можно забыть о штампах в паспорте, документе к ID-карте и очереди за этой услугой.

Денис Монастырский отметил, что автоматическая регистрация места жительства — это настоящая цифровая революция в Украине.

"Это действительно самая массовая и забюрократизированная услуга. По состоянию на сегодня каждый третий украинец живет не по месту регистрации. Более миллиона наших граждан вообще живут без регистрации места жительства. Еще вчера для того, чтобы пройти все эти круги, нужно было дважды обратиться в ЦНАП, мужчинам дважды обратиться в военкомат, дважды собрать бумажные документы и привезти с собой владельца жилья", - рассказал министр внутренних дел.

Также глава МВД сказал, что отныне знаменитая "Форма 13" - бумажка о месте жительства, а также штамп в паспорте, как советский рудимент, уходят в прошлое. Через несколько минут можно будет заказать извлечение через портал или приложение "Дия" и подать в любой государственный орган. Многие медицинские и социальные услуги не будут привязаны к месту жительства.

"Это действительно настоящая революция и реформа института прописки, который на самом деле уже много лет не существует в законодательстве. Отныне он перестанет существовать и в государственных органах", - сообщил министр.

Над внедрением сервиса работала команда Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства обороны Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной миграционной службы Украины и депутатский корпус.

"Обращаюсь к каждому третьему украинцу, который ждал именно сегодняшнего дня, чтобы наконец зарегистрировать свое место жительства, - сделайте это сегодня онлайн", - подчеркнул Денис Монастырский.

Кроме этого, глава МВД анонсировал цифровые сервисы и услуги, которые будет внедрять МВД совместно с Минцифрой в 2022 году в приложении "Дия", а именно:

- перерегистрация авто;

- замена удостоверения водителя с доставкой на дом;

- подача заявления в Национальную полицию Украины через приложение "Дия".

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