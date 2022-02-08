Каждый третий украинец живет не по месту прописки: в МВД рассказали, как упростили услугу по перерегистрации

ukru
15 марта, 19:03 • 103216 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135430 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119093 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112937 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102442 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100281 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88058 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120776 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125945 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127101 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 35896 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 38203 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 54568 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 18917 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 19169 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120776 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120989 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258913 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 288355 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224762 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103985 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125944 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110634 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127968 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130057 просмотра
Актуальное
Каждый третий украинец живет не по месту прописки: в МВД рассказали, как упростили услугу по перерегистрации

Каждый третий украинец живет не по месту прописки: в МВД рассказали, как упростили услугу по перерегистрации

Киев • УНН

 • 16704 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. С сегодняшнего дня сообщить о своем месте жительства можно через портал или приложение "Дия" без всякого визита в ЦНАП и военкоматы. Все остальные органы будут проинформированы об этом автоматически. Об этом во время четвертого Diia Summit сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Смена места регистрации — одна из самых популярных услуг, которую каждый украинец теперь может получить онлайн.

Детали

Решение о регистрации места жительства будет автоматическим, без рассмотрения регистраторами, затрат времени и необоснованных отказов. Наконец-то можно забыть о штампах в паспорте, документе к ID-карте и очереди за этой услугой.

Денис Монастырский отметил, что автоматическая регистрация места жительства — это настоящая цифровая революция в Украине.

"Это действительно самая массовая и забюрократизированная услуга. По состоянию на сегодня каждый третий украинец живет не по месту регистрации. Более миллиона наших граждан вообще живут без регистрации места жительства. Еще вчера для того, чтобы пройти все эти круги, нужно было дважды обратиться в ЦНАП, мужчинам дважды обратиться в военкомат, дважды собрать бумажные документы и привезти с собой владельца жилья", - рассказал министр внутренних дел.

Также глава МВД сказал, что отныне знаменитая "Форма 13" - бумажка о месте жительства, а также штамп в паспорте, как советский рудимент, уходят в прошлое. Через несколько минут можно будет заказать извлечение через портал или приложение "Дия" и подать в любой государственный орган. Многие медицинские и социальные услуги не будут привязаны к месту жительства.

"Это действительно настоящая революция и реформа института прописки, который на самом деле уже много лет не существует в законодательстве. Отныне он перестанет существовать и в государственных органах", - сообщил министр.

Над внедрением сервиса работала команда Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства обороны Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной миграционной службы Украины и депутатский корпус.

"Обращаюсь к каждому третьему украинцу, который ждал именно сегодняшнего дня, чтобы наконец зарегистрировать свое место жительства, - сделайте это сегодня онлайн", - подчеркнул Денис Монастырский.

Кроме этого, глава МВД анонсировал цифровые сервисы и услуги, которые будет внедрять МВД совместно с Минцифрой в 2022 году в приложении "Дия", а именно:

- перерегистрация авто;

- замена удостоверения водителя с доставкой на дом;

- подача заявления в Национальную полицию Украины через приложение "Дия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С сегодняшнего дня в "Дии" можно будет сгенерировать справку о несудимости

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы