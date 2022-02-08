Кожен третій українець живе не за місцем прописки: у МВС розповіли, як спростили послугу з переєстрації

Деталі

Рішення про реєстрацію місця проживання буде автоматичним, без розгляду реєстраторами, витрат часу та необґрунтованих відмов. Нарешті можна забути про штампи в паспорті, документ до ID-картки та черги за цією послугою.

Денис Монастирський зазначив, що автоматична реєстрація місця проживання - це справжня цифрова революція в Україні.

"Це дійсно наймасовіша і забюрократизована послуга. Станом на сьогодні кожен третій українець живе не за місцем реєстрації. Більше мільйона наших громадян взагалі живуть без реєстрації місця проживання. Ще вчора для того, щоб пройти всі ці кола, потрібно було двічі звернутися до ЦНАПу, чоловікам двічі звернутися у військкомат, двічі зібрати паперові документи та привезти з собою власника житла", - розповів міністр внутрішніх справ.

Також очільник МВС сказав, що відтепер славнозвісна "Форма 13" - папірець про місце проживання, а також штамп у паспорті, як радянський рудимент, йдуть у минуле. За кілька хвилин можна буде замовити витяг через портал або застосунок "Дія" і подати до будь-якого державного органу. Багато медичних і соціальних послуг не будуть прив'язані до місця проживання.

"Це дійсно справжня революція та реформа інституту прописки, який насправді уже багато років не існує в законодавстві. Відтепер він перестане існувати і в державних органах", - повідомив міністр.

Над впровадженням сервісу працювала команда Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України та депутатський корпус.

"Звертаюся до кожного третього українця, який чекав саме сьогоднішнього дня, щоб нарешті зареєструвати своє місце проживання, - зробіть це сьогодні онлайн", - наголосив Денис Монастирський.

Крім цього, очільник МВС анонсував цифрові сервіси та послуги, які буде впроваджувати МВС спільно з Мінцифрою у 2022 році в застосунку "Дія", а саме:

- перереєстрація авто;

- заміна посвідчення водія з доставкою додому;

- подача заяви до Національної поліції України через застосунок "Дія".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відсьогодні у "Дії" можна буде згенерувати довідку про несудимість