Каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь раз в три дня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Каждый пятый (20,3%) украинский подросток употребляет алкоголь раз в три-пять дней. Такие данные исследования обнародовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает УНН.
Отмечается, что чаще, чем раз в неделю, употребляют алкоголь 17,8% украинской молодежи.
Также сообщается, что 61,9% украинской молодежи употребляет алкоголь раз в месяц.
Опыт употребления алкогольных напитков хотя бы раз в жизни имеют 39,4% школьников. Среди 10-летних этот показатель составляет 13,6%, среди 17-летних - 61,9%.
"По данным нынешнего исследования можно видеть, что употребление спиртных напитков остается достаточно распространенным среди учащихся учреждений общего среднего образования Украины", - говорится в исследовании.
Социологический опрос был проведен Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко совместно с ЮНИСЕФ в 2018 году в 287 учебных заведениях, где было опрошено более 13 тысяч респондентов.
Опрос охватил учеников 5-11-х классов учреждений общего среднего образования; 1-го, 2-го курсов учреждений профессионально-технического образования (УПТО) и студентов учреждений профессионального предвысшего образования (УППО) (на базе 9-летнего образования), которые представляют учащихся детей и молодежь 10-17 лет.
Как сообщал УНН, по данным ESPAD, каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома, а каждый 10-й - выкурил свою первую сигарету в 14 лет.
С целью защитить украинскую молодежь от доступных алкоголя и табака, депутаты внесли в парламент законопроект №9065.
Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство, предлагает запретить продажу алкоголя и сигарет в районе школьных учреждений.
Инициатором проекта ЗУ выступил депутат Андрей Павелко, который призвал своих коллег по парламенту поддержать усиление ответственности за продажу сигарет и алкоголя детям.